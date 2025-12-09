Hockey ghiaccio | Italia a Budapest altra prova verso Milano Cortina 2026
Dopo la prima tappa dell’ European Cup of Nations, giocata lo scorso inizio novembre in Polonia, per l’ Italia di Jukka Jalonen arriva un nuovo banco di prova verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che scatteranno il prossimo 6 febbraio: quello del meeting di Budapest, in occasione della seconda tappa della competizione continentale, che coincide con il Tamas Sarkozy Memorial. Il Blue Team dovrà vedersela con i padroni di casa dell’ Ungheria, con la Polonia – affrontata quattro settimane fa -, e infine con la Francia. L’obiettivo è chiaro: cercare di ottenere più punti e più vittorie possibili ripartendo da quanto vistosi nelle scorse settimane, perché se è vero che l’Italia è partita male perdendo proprio contro la Polonia (2-4), poi Larkin e compagni si sono ritrovati battendo la Gran Bretagna ai supplementari (5-4) e la Slovenia (3-2). 🔗 Leggi su Oasport.it
Hockey ghiaccio: Renon frena nel sabato di Alps League. Risale Gherdeina
Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League netti successi esterni per Val Pusteria e Bolzano
Hockey ghiaccio, il derby di Alps League vede Merano superare Cortina
La IIHF conferma che la dimensione delle due piste per l’hockey su ghiaccio a Milano-Cortina 2026 è conforme ai regolamenti Importante dichiarazione ufficiale della Federazione Internazionale relativa alle piste della Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e - facebook.com Vai su Facebook
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio IIHF 2026: PostFinance è Official Partner spkl.io/6019A9MCc #MensWorlds Vai su X
