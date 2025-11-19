Concorso annullato Ricorso di Pierantoni il giudice gli dà ragione Ma Cosmari fa appello

Cosmari Srl ha deciso di proporre appello contro la sentenza dello scorso 4 marzo con la quale la giudice del lavoro del tribunale di Macerata, Germana Russo, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da Roberto Pierantoni in merito al concorso per direttore generale bandito dalla società. In particolare la sentenza, che è stata notificata a Cosmari Srl meno di un mese fa, stabilisce per Pierantoni un risarcimento da "perdita di chance" quantificato nella differenza tra 375mila euro e le retribuzioni da lui percepite nei 36 mesi decorrenti dal dicembre 2021, condannando la società anche al pagamento dei quattro quinti delle spese di lite

