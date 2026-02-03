L’Hellas Verona ha chiuso il calciomercato invernale con qualche mossa importante. La società ha deciso di cedere alcuni giocatori e di rafforzare la rosa con acquisti mirati. Ora la squadra si prepara alla seconda parte della stagione, con obiettivi chiari e un team pronto a dare battaglia.

L’Hellas Verona ha concluso la sessione invernale del calciomercato con un bilancio equilibrato, combinando cessioni strategiche e nuovi arrivi. La vendita di Davide Giovane al Napoli, per un importo stimato intorno ai 20 milioni di euro, ha permesso di rifornire le casse del club scaligero. Il calciomercato ha portato alla luce anche l’uscita di alcuni giocatori: Nunez è tornato al Valencia, Ebosse è andato al Torino, mentre Kastanos e Mitrovic hanno trovato nuova casa in Grecia. Tra gli acquisti, la squadra ha aggiunto Sandi Lovric, arrivato in prestito dall’Udinese, insieme a Lirola, Borghi e Isaac. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hellas vince il calciomercato invernale con acquisizioni strategiche e cessioni calibrate

Approfondimenti su Hellas Verona

Dopo settimane di trattative, il calciomercato invernale si è appena chiuso.

Ultime notizie su Hellas Verona

