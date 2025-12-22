Calciomercato Roma 2025 2026 | trattative acquisti cessioni della sessione invernale
A pochi giorni dall’inizio della sessione invernale del calciomercato la Roma è alla ricerca di rinforzi. Massara è da tempo a lavoro per regalare a Gasp nuovi innesti da inserire in rosa per dare nuovo sprint ai giallorossi quarti in classifica dopo una finestra estiva che ha regalato poche. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale; Ufficiale il rinnovo di una delle stelle della MLS; Inter, l'Atalanta fa il prezzo di Palestra: 40 mln. McKennie-Cristante, staffetta Juve-Roma?; Mauro Icardi alla Roma? Le ultime sul nuovo attaccante di Gasperini.
Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della sessione invernale - I giallorossi sono alla ricerca di un attaccante per la finestra di gennaio ma non solo. romatoday.it
Calciomercato invernale 2026 Serie A, le date di inizio e chiusura della finestra di riparazione - Ufficialmente la sessione invernale di calciomercato inizia il 2 gennaio 2026 mentre la chiusura è fissata per il 2 febbraio: le scadenze per la Serie A e non solo ... sport.virgilio.it
Calciomercato Roma, pazza idea McKennie per i giallorossi: l’indiscrezione - Calciomercato Roma | Mentre la squadra è concentrata sugli obiettivi stagionali, il Calciomercato dei giallorossi inizia già ... news-sports.it
Pazzesca notizia di calciomercato lanciata da Sky Sport Napoli e Roma potrebbero pensare a uno scambio di attaccanti a gennaio: Lucca in giallorosso e Ferguson in azzurro Secondo voi il Napoli ci guadagnerebbe #SSCNapoli #Lucca #Ferguso - facebook.com facebook
#Zirkzee più #Raspadori: la #Roma non cambia priorità sul calciomercato. L'olandese è considerato l'obiettivo principale e il più vicino. Piace a #Massara e a #Gasperini, ha da tempo dato la sua disponibilità ai giallorossi ed è in attesa del via libera dello U x.com
