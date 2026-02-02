Calciomercato invernale chiuso | il riepilogo degli acquisti e delle cessioni del Bari

Dopo settimane di trattative, il calciomercato invernale si è appena chiuso. Il Bari ha rivoluzionato la sua rosa, cercando di invertire la rotta in classifica. Ora i tifosi aspettano di vedere se i nuovi acquisti porteranno risultati.

Tutte le trattative in entrata e in uscita completate dai biancorossi per provare a cambiare rotta in una stagione finora complicatissima Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato. Rivoluzionata la rosa del Bari, penultimo in classifica in Serie B. Dalla finestra di riparazione, tuttavia, non sembrano essere arrivati - almeno sulla carta - profili di peso, che offrano garanzie circa la possibilità di tirarsi fuori dalla zona rossa. Acquisti: Cistana (DIF Spezia p.), De Pieri (ATT Inter p.), Stabile (DIF Inter p.), Çuni (ATT Rubin Kazan p.), Cavuoti (CEN Cagliari p.), Esteves (CEN Pisa p.🔗 Leggi su Baritoday.it

