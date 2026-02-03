Hellas Verona-Pisa ventiquattresima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Hellas Verona e Pisa si avvicina e rappresenta una tappa decisiva per entrambe le squadre. I due club sono ancora in zona retrocessione e una vittoria potrebbe dare una speranza concreta di salvezza. Chi la spunterà? Per ora si sa solo che il match, valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, si gioca con grande pressione. In campo ci sono in gioco punti fondamentali, e le due squadre non vogliono lasciare l’altra speranza di restare in massima serie.

Gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Relegati nei bassifondi della classifica, scaligeri e toscani si giocano una bella fetta di salvezza, tanto che chi vince può ancora sperare, mentre chi perde è quasi spacciato. Hellas Verona-Pisa si giocherà venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA-PISA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri sono reduci dalla pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Cagliari, che ha portato all'esonero di Paolo Zanetti. La classifica è drammatica con il penultimo posto, ma serve necessariamente una scossa per non essere risucchiati del tutto nel baratro.

