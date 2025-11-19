Hellas Verona vs Parma dodicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Le due squadre vanno alla ricerca di punti preziosi in ottica salvezza e per rimediare ad un avvio stagionale assai difficile. Hellas Verona vs Parma si giocherà domenica 23 novembre 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Bentegodi. HELLAS VERONA VS PARMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli scaligeri stanno vivendo una stagione complicata con prestazioni altalenanti che non hanno permesso di trovare la giusta continuità. La squadra di Zanetti non ha ancora vinto una partita e la classifica la inchioda al penultimo posto in classifica con 5 punti, il che rende compromettere non poco la lotta verso la salvezza. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

