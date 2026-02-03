Artem Tkachuk, attore della serie, si trova di nuovo coinvolto in una rissa. Questa volta, l’attore ha raccontato di aver reagito a un tentativo di furto, spezzando i denti a uno dei ladri che gli aveva provato a rubare le collane. L’episodio fa salire ancora una volta l’attenzione sulla sua vita fuori dal set.

“Hanno provato a rubarmi le collane e gli ho spezzato i denti”. Così Artem Tkachuk, diventato famoso grazie alla serie “Mare Fuori” per il ruolo di Pino, finito nuovamente al centro delle cronache. Come riporta La Repubblica, l’attore a Roma con gli amici per passare qualche ora di divertimento, avrebbe avuto una discussione con un altro gruppo di persone. In particolare l’attore sarebbe arrivato alle mani con un ragazzo di Roma. Il tutto sarebbe accaduto nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Dopo le prime visite si sarebbe accertato che i due erano in visibile stato di alterazione, probabilmente per l’alcol. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Hanno provato a rubarmi le collane e gli ho spezzato i denti": l'attore di Mare Fuori Artem Tkachuck di nuovo nei guai per una rissa

