Artem coinvolto in una rissa dopo la discoteca | Volevano rapinarmi Ho rotto loro i denti

Artem Tkachuk, attore di ‘Mare Fuori’, si è trovato coinvolto in una rissa dopo aver lasciato una discoteca a Roma. Secondo quanto racconta, ha aggredito due uomini che cercavano di rapinarlo, rompendo loro i denti. La scena si è conclusa con l’arrivo della polizia, chiamata dai testimoni.

La serata di Artem Tkachuk, attore italo-ucraino noto per aver interpretato il personaggio di ‘Pino o pazzo’ nella serie tv ‘Mare Fuori’, è terminata in compagnia della polizia di Stato a Roma. Il ragazzo, 25 anni, secondo quanto appreso da RomaToday avrebbe passato una serata in discoteca con.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Artem Tkachuk Artem Tkachuk, arriva la polizia dopo la serata in discoteca. L'attore: "Hanno tentato di rapinarmi" Dopo una serata in discoteca a Roma, Artem Tkachuk finisce con la polizia. Artem Tkachuck di Mare Fuori coinvolto in una rissa in un hotel di Roma: “Insulti e spintoni nella reception” Artem Tkachuck, attore di Mare Fuori, è finito coinvolto in una rissa in un hotel di Roma. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Artem Tkachuk Argomenti discussi: FRME | Gara 1 – Dubai: Kato vince una gara anonima. Artem Tkachuck di Mare Fuori coinvolto in una rissa in un hotel di Roma: Insulti e spintoni nella receptionArtem Tkachuck è stato protagonista di una rissa in un albergo romano. Un’accesa discussione con alcuni degli ospiti, è degenerata in una breve colluttazione, per la quale è intervenuta anche la ... fanpage.it Tegola Dovbyk Il Tempo (L.Pes) Un calvario senza fine. Artem Dovbyk non trova pace e oltre alla propria stagione, suo malgrado, complica anche i piani futuri della Roma. Lo stop rimediato a Lecce è più grave del previsto e l'ucraino è costretto ad operarsi. Lu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.