albanese anche la sindaca dem funaro pronta a revocare la cittadinanza onoraria

"Pur riconoscendo il suo importante lavoro svolto, Francesca Albanese, in più occasioni, ha dimostrato di mandare messaggi che portano a dividere più che a unire nella comune causa a difesa del popolo palestinese. Per questo come sindaca della città di Firenze non ritengo opportuno consegnarle la cittadinanza onoraria". A evidenziarlo la fascia tricolore Sara Funaro. Come rivelato dall'agenzia Ansa, mercoledì la commissione pace di Palazzo Vecchio, infatti, discuterà proprio sulla figura della relatrice Onu. L'amministratrice, intanto, ne prende le distanze e, anzi, esprime vicinanza ai cronisti del quotidiano La Stampa: "è un fatto gravissimo che ho condannato immediatamente, esprimendo solidarietà al direttore e ai giornalisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

