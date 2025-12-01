Funaro Pd | Gravi le parole di Albanese sulla Stampa Incompatibile con la cittadinanza onoraria
"L’irruzione nella sede del quotidiano La Stampa è un fatto gravissimo che ho condannato immediatamente, esprimendo solidarietà al direttore e ai giornalisti. Gesti come questo non hanno nulla a che vedere con i valori della Pace e con la difesa del popolo palestinese, ancora oggi vittima di crimini gravissimi. Su quanto è accaduto alla redazione della Stampa non ci può essere una condanna con un “ma”. Non possono esserci moniti al giornalismo che è libero ed è presidio di democrazia. Per questo non condivido e prendo le distanze dalle dichiarazioni di Francesca Albanese ". Lo ha fatto sapere in una nota la sindaca di Firenze Sara Funaro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
