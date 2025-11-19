Bergamo cittadinanza onoraria ai minori stranieri dopo 5 anni di scuola in Italia
LA DECISIONE. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato il disciplinare che regola il conferimento della cittadinanza onoraria «Ius Scholae» ai minori stranieri residenti in città. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
