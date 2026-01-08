Il Baracchino vola a Hollywood la serie palermitana in gara agli Oscar dell' animazione

Il Baracchino, serie animata per adulti nata a Palermo e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, è stata nominata agli Annie Awards, riconoscimento internazionale di grande rilievo nel settore dell’animazione. La produzione, realizzata da Lucky Red e Megadrago, rappresenta un esempio di eccellenza italiana e si prepara a competere a Hollywood per un prestigioso premio.

