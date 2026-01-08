Il Baracchino vola a Hollywood la serie palermitana in gara agli Oscar dell' animazione
Il Baracchino, serie animata per adulti nata a Palermo e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, è stata nominata agli Annie Awards, riconoscimento internazionale di grande rilievo nel settore dell’animazione. La produzione, realizzata da Lucky Red e Megadrago, rappresenta un esempio di eccellenza italiana e si prepara a competere a Hollywood per un prestigioso premio.
Il Baracchino, la serie animata per adulti made in Palermo scritta e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola e prodotta da Lucky Red e Megadrago, è stata nominata agli Annie Awards, il più prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla categoria e considerato “l’Oscar dell’animazione”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Demon Slayer e Chainsaw Man possono essere eletti come Miglior Film d'Animazione agli Oscar quest'anno
Leggi anche: Un Oscar e un Golden Globe, i figli star del cinema. E poi, i due matrimoni finiti e il lungo amore con Kurt Russell: la vita magnifica dell'eterna ragazza di Hollywood
Il Baracchino, cosa sapere sulla serie animata italiana che arriva da oggi su Prime Video - Lo show debutta oggi, martedì 3 giugno 2025, portando con sé una ventata di novità a irrompere nel panorama ... tg24.sky.it
Il Baracchino, la prima serie animata italiana di Prime Video, è la prima bella sorpresa della (quasi) estate - Cosa fanno un gruppetto di aspiranti comedian di un Derby Club in declino in una serie che parla di morte, lutto e rimpianti? wired.it
Il Baracchino, su Prime Video la serie animata in bianco e nero con Lillo e Pilar Fogliati - Arriva su Prime Video Il Baracchino, prima serie tv Amazon Original italiana d'animazione pensata per un pubblico adulto. gazzetta.it
Icaro di Moebius e Jiro Taniguchi è un fumetto profondamente legato alla dimensione fisica dei corpi. Sembra paradossale, lo so. Soprattutto perché il protagonista, Icaro appunto, sa volare. Eppure è innegabile la centralità delle figure, del loro spessore, del - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.