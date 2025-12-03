Shevchenko | Due anni fa un missile è esploso in un campo sportivo | tre bambini feriti gravemente Uno ha la protesi ha subito un’amputazione

Andry Shevchenko, ex attaccante ed oggi presidente delle Federcalcio ucraina, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport. Le parole di Shevchenko. Lei è il presidente della Federcalcio: cosa significherebbe andare al Mondiale? «Gli obiettivi sono due. Il primo è sportivo: qualificarsi e partecipare con una squadra competitiva. Manchiamo da 20 anni, dal 2006 in Germania. E questo dice quanto sia complicato arrivarci, voi ne sapete qualcosa. In Europa tutti sono diventati più forti. Poi c’è l’altro obiettivo. Rappresentare un Paese in guerra al Mondiale avrebbe un valore enorme per la gente che vive in Ucraina: faremmo vedere a tutti che anche in questa drammatica situazione siamo in grado di realizzare qualcosa d’importante nello sport e ricorderemmo a tutti che la guerra non è finita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

