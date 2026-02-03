Guignard-Fabbri | Sarà l' ultima Olimpiade Daremo tutto

La coppia di danzatori su ghiaccio Charlène Guignard e Marco Fabbri annuncia che questa sarà la loro ultima Olimpiade. Allenati da Barbara Fusar Poli, i due si preparano a Milano Cortina con la voglia di chiudere in bellezza una carriera lunga e ricca di successi.

La coppia di danzatori su ghiaccio Charlène Guignard-Marco Fabbri - allenata dal bronzo olimpico Barbara Fusar Poli - a Milano Cortina parteciperà alla quarta (e ultima) Olimpiade in carriera, con la speranza di chiudere in bellezza dopo un percorso straordinario.

