Guignard-Fabbri | Sarà l' ultima Olimpiade Daremo tutto

Da gazzetta.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La coppia di danzatori su ghiaccio Charlène Guignard e Marco Fabbri annuncia che questa sarà la loro ultima Olimpiade. Allenati da Barbara Fusar Poli, i due si preparano a Milano Cortina con la voglia di chiudere in bellezza una carriera lunga e ricca di successi.

La coppia di danzatori su ghiaccio Charlène Guignard-Marco Fabbri - allenata dal bronzo olimpico Barbara Fusar Poli - a Milano Cortina parteciperà alla quarta (e ultima) Olimpiade in carriera, con la speranza di chiudere in bellezza dopo un percorso straordinario. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

guignard fabbri sar224 l ultima olimpiade daremo tutto

© Gazzetta.it - Guignard-Fabbri: "Sarà l'ultima Olimpiade. Daremo tutto"

Approfondimenti su Guignard Fabbri

Europei, Guignard e Fabbri d'argento nella danza

Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno ottenuto la medaglia d'argento ai Campionati Europei di danza, aggiungendo un nuovo riconoscimento alla loro carriera.

Europei di figura: Rizzo e Guignard-Fabbri, splendidi argenti

Ai Campionati Europei di figura a Sheffield, Rizzo e Guignard-Fabbri hanno conquistato due medaglie d'argento, aggiungendo un altro importante risultato alla loro carriera.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Guignard Fabbri

Argomenti discussi: L'Italia del pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: i convocati e le convocate per i Giochi Olimpici Invernali; Verso Milano-Cortina 2026, ghiaccio e passione: il pattinaggio artistico italiano tra eleganza e medaglie d’oro; Nel pattinaggio di figura, l'Italia può coltivare ambizioni importanti in vista di Milano Cortina 2026; Pattinaggio artistico, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Prova a squadre fondamentale in avvio.

Charlène Guignard e Marco Fabbri alle Olimpiadi invernali 2026, una favola d’amore sul ghiaccioUna storia da film, dall’incontro grazie al web all’amore nato sul ghiaccio: sono già la coppia simbolo di Milano-Cortina 2026 ... dilei.it

Europei, Guignard e Fabbri d'argento nella danzaIan HODGSON / AFP - Charlene Guignard e Marco Fabbri si esibiscono durante l'Ice Dance Free Dance nell'ultimo giorno dei Campionati Europei ISU Figure Ice Skating a Sheffield, nel nord ... agi.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.