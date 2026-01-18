Europei Guignard e Fabbri d' argento nella danza

Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno ottenuto la medaglia d'argento ai Campionati Europei di danza, aggiungendo un nuovo riconoscimento alla loro carriera. La coppia italiana si è distinta per la qualità delle esecuzioni, confermando il loro talento nel panorama internazionale. Questo risultato rappresenta un importante traguardo nel percorso di crescita e successo dei due atleti, consolidando la loro posizione tra i migliori nel settore.

AGI - Charlene Guignard e Marco Fabbri conquistano l' argento europeo, un metallo che mancava alla loro nobile collezione. Dopo tre titoli consecutivi, la coppia della danza azzurra all'Utilita Arena di Sheffield ha ceduto lo scettro al duo francese Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron. Guignard-Fabbri, terzi a metà gara, nel programma libero di questa sera hanno emozionato completando il loro esercizio senza sbavature e totalizzando 210.34 punti. Per Charlene e Marco, compagni nello sport e nella vita, atleti delle Fiamme Azzurre e allenati dall'ex azzurra Barbara Fusar-Poli, si tratta di un'ottima prestazione, dopo un autunno contraddistinto da alcune controprestazioni (sono rimasti esclusi dalla finale del Grand Prix), a tre settimane dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Agi.it

