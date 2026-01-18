Europei Guignard e Fabbri d' argento nella danza
Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno ottenuto la medaglia d'argento ai Campionati Europei di danza, aggiungendo un nuovo riconoscimento alla loro carriera. La coppia italiana si è distinta per la qualità delle esecuzioni, confermando il loro talento nel panorama internazionale. Questo risultato rappresenta un importante traguardo nel percorso di crescita e successo dei due atleti, consolidando la loro posizione tra i migliori nel settore.
AGI - Charlene Guignard e Marco Fabbri conquistano l' argento europeo, un metallo che mancava alla loro nobile collezione. Dopo tre titoli consecutivi, la coppia della danza azzurra all'Utilita Arena di Sheffield ha ceduto lo scettro al duo francese Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron. Guignard-Fabbri, terzi a metà gara, nel programma libero di questa sera hanno emozionato completando il loro esercizio senza sbavature e totalizzando 210.34 punti. Per Charlene e Marco, compagni nello sport e nella vita, atleti delle Fiamme Azzurre e allenati dall'ex azzurra Barbara Fusar-Poli, si tratta di un'ottima prestazione, dopo un autunno contraddistinto da alcune controprestazioni (sono rimasti esclusi dalla finale del Grand Prix), a tre settimane dai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Pattinaggio di figura: è sempre poesia! Guignard-Fabbri d’argento agli Europei, battuti Fear-Gibson
Leggi anche: LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri sfidano i britannici nella Rhythm Dance
Figura, Europei Sheffield: Guignard/Fabbri sono terzi dopo la Rhythm Dance; Guignard-Fabbri terzi dopo la rhythm dance: rivivi la loro bellissima prova; Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in scia di Fear-Gibson agli Europei. Fournier Beaudry-Cizeron leader.
Pattinaggio di figura: è sempre poesia! Guignard-Fabbri d’argento agli Europei, battuti Fear-Gibson - E’ sempre una poesia, è sempre medaglia quando si parla di Charléne Guignard e Marco Fabbri. oasport.it
Europei di pattinaggio: Guignard-Fabbri sfidano Fear-Gibson nella Rhythm Dance - Questa settimana, la Utilita Arena di Sheffield ospita i Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico. it.blastingnews.com
Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in scia di Fear-Gibson agli Europei. Fournier Beaudry-Cizeron leader - Charléne Guignard e Marco Fabbri si sono piazzati al terzo posto in occasione della rhythm dance valida per i Campionati ... oasport.it
Fabrizio TESTA per OA sport: "Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in scia a Fear-Gibson nella rhythm dance agli Europei. Fournier Beaudry-Cizeron leader" - facebook.com facebook
#FigureSkating #Euroskating Campionati europei - Sheffield Coppie di danza Classifica finale Rhythm Dance 1. Fournier Beaudry - Cizeron 86.93 2. Fear - Gibson 85.47 3. Guignard - Fabbri 84.48 4. Reed - Ambrulevicius 83.08 5. Lopar x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.