Europei di figura | Rizzo e Guignard-Fabbri splendidi argenti

Ai Campionati Europei di figura a Sheffield, Rizzo e Guignard-Fabbri hanno conquistato due medaglie d'argento, aggiungendo un altro importante risultato alla loro carriera. Matteo Rizzo ottiene così la quarta medaglia continentale e il pass olimpico, mentre Charlene e Marco si confermano alla sesta posizione in una competizione di alto livello. Un evento che testimonia la crescita e la qualità del pattinaggio artistico italiano.

L'argento di Matteo Rizzo tra gli uomini, l'argento di Charlene Guignard-Marco Fabbri nella danza. Da sommare al bronzo di Lara Naki Gutmann tra le donne di venerdì. L'Italia della figura, conclusi gli Europei di Sheffield, può guardare all'Olimpiade di Milano Cortina con un certo ottimismo. Pensando in particolare alla prova a squadre che aprirà il programma e tenendo conto della pesante assenza in Inghilterra della coppia di artistico Sara Conti-Niccolò Macii per un infortunio a un ginocchio di lei, che pare in via di risoluzione. Senza però dimenticare che nel medagliere, per la prima volta dopo tre stagioni, la leadership è appannaggio di un altro Paese: la Georgia, capace di due ori.

