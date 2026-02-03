Guida TV ai quarti di Coppa Italia 2026 | Inter-Torino e Atalanta-Juventus

Da tutto.tv 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia del calcio si prepara a vivere due grandi serate di sport. Su Mediaset, gli appassionati aspettano con ansia i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Questa settimana, si sfideranno Inter e Torino e poi Atalanta e Juventus, due partite che promettono emozioni e spettacolo. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre e a vivere un’altra pagina importante del torneo.

Il calcio italiano torna protagonista su Mediaset con due appuntamenti imperdibili: i primi due quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, alle ore 21, Italia 1 ospiterà in esclusiva assoluta le sfide Inter-Torino e Atalanta-Juventus, due match che promettono spettacolo e adrenalina. Diritti televisivi e copertura mediatica. Mediaset ha rinnovato la propria partnership con la competizione nazionale, assicurandosi i diritti della Coppa Italia per le prossime due stagioni, fino al 2027. Questa strategia conferma l’impegno del gruppo televisivo nel portare il grande calcio in chiaro, garantendo a tutti gli appassionati l’accesso gratuito alle partite più importanti del torneo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

guida tv ai quarti di coppa italia 2026 inter torino e atalanta juventus

© Tutto.tv - Guida TV ai quarti di Coppa Italia 2026: Inter-Torino e Atalanta-Juventus

Approfondimenti su Inter Torino

Atalanta-Genoa 4-0 in Coppa Italia 2025/2026, nerazzurri ai quarti contro la Juventus

Coppa Italia, Roma-Torino 2-3: Ilkhan manda i granata ai quarti contro l'Inter

Nell'incontro di Coppa Italia tra Roma e Torino, i granata si sono imposti per 3-2, assicurandosi un posto ai quarti di finale contro l’Inter.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Inter Torino

Argomenti discussi: Sinner-Shelton oggi, Australian Open 2026. Orario e dove vederla in tv; Australian Open 2026, il programma completo | DAZN News IT; Zona Sport formato XXL; Sorteggio spareggi eliminazione diretta.

Coppa Italia: Juventus, Napoli, Inter, Bologna, Milan e Lazio in campo. Il programma degli ottavi e dove vederle in chiaroLa vincente di Bologna-Parma sfiderà una tra Milan e Lazio. La Juventus in caso di vittoria ai quarti di finale troverebbe l'Atalanta. L'Inter invece potrebbe incontrare la Roma ai quarti ed ... ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.