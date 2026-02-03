Guida TV ai quarti di Coppa Italia 2026 | Inter-Torino e Atalanta-Juventus

L’Italia del calcio si prepara a vivere due grandi serate di sport. Su Mediaset, gli appassionati aspettano con ansia i quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Questa settimana, si sfideranno Inter e Torino e poi Atalanta e Juventus, due partite che promettono emozioni e spettacolo. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre e a vivere un’altra pagina importante del torneo.

Il calcio italiano torna protagonista su Mediaset con due appuntamenti imperdibili: i primi due quarti di finale della Coppa Italia 2025-2026. Mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio, alle ore 21, Italia 1 ospiterà in esclusiva assoluta le sfide Inter-Torino e Atalanta-Juventus, due match che promettono spettacolo e adrenalina. Diritti televisivi e copertura mediatica. Mediaset ha rinnovato la propria partnership con la competizione nazionale, assicurandosi i diritti della Coppa Italia per le prossime due stagioni, fino al 2027. Questa strategia conferma l'impegno del gruppo televisivo nel portare il grande calcio in chiaro, garantendo a tutti gli appassionati l'accesso gratuito alle partite più importanti del torneo.

