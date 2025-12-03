Atalanta-Genoa 4-0 in Coppa Italia 2025 2026 nerazzurri ai quarti contro la Juventus
L’Atalanta si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia 20252026 grazie alla vittoria contro il Genoa, con un netto 4-0 alla New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri allenati da Raffaele Palladino affronteranno ora la Juventus. Atalanta in vantaggio nel primo tempo al 19? grazie a un colpo di testa vincente di Djimsiti su cross di Zalewski. La squadra di casa ha inoltre colpito due pali, prima con Pasalic di testa, poi con Maldini da punizione. Il figlio d’arte ex Milan (entrato al posto di Sulemana vittima di un infortunio muscolare) poco dopo si divora anche la rete del raddoppio. 🔗 Leggi su Lapresse.it
