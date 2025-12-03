Atalanta-Genoa 4-0 in Coppa Italia 2025 2026 nerazzurri ai quarti contro la Juventus

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia 20252026 grazie alla vittoria contro il Genoa, con un netto 4-0 alla New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri allenati da Raffaele Palladino affronteranno ora la Juventus. Atalanta in vantaggio nel primo tempo al 19? grazie a un colpo di testa vincente di Djimsiti su cross di Zalewski. La squadra di casa ha inoltre colpito due pali, prima con Pasalic di testa, poi con Maldini da punizione. Il figlio d’arte ex Milan (entrato al posto di Sulemana vittima di un infortunio muscolare) poco dopo si divora anche la rete del raddoppio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

atalanta genoa 4 0 in coppa italia 2025 2026 nerazzurri ai quarti contro la juventus

© Lapresse.it - Atalanta-Genoa 4-0 in Coppa Italia 2025/2026, nerazzurri ai quarti contro la Juventus

Scopri altri approfondimenti

atalanta genoa 4 0Atalanta travolgente: poker al Genoa (in 10 per un'ora). Ai quarti trova la Juventus - Anche due legni per la Dea con Pasalic e Maldini ... Da gazzetta.it

atalanta genoa 4 0Atalanta-Genoa 4-0 in Coppa Italia 2025/2026, nerazzurri ai quarti contro la Juventus - L'Atalanta si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026 grazie alla vittoria contro il Genoa, con un netto 4- Secondo lapresse.it

atalanta genoa 4 0Solo Atalanta, il Genoa al tappeto: 4-0 a Bergamo, sarà sfida alla Juventus ai quarti - Successo larghissimo per l'Atalanta, che si guadagna i quarti di finale e la sfida alla Juventus battendo in una gara senza storia il Genoa di De. Lo riporta tuttomercatoweb.com

atalanta genoa 4 0Atalanta-Genoa 4-0, le pagelle: Djimsiti la sblocca, Scamacca sottotono - Partita da spettatore non pagante quest'oggi per l'estremo difensore bergamasco. Come scrive tuttomercatoweb.com

atalanta genoa 4 0Coppa Italia, Atalanta a valanga: contro il Genoa finisce 4-0, ai quarti sfiderà la Juventus - L’Atalanta domina senza esitazioni il Genoa di De Rossi alla New Balance Arena e conquista con pieno merito l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà la Juventus. tuttojuve.com scrive

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.12:49 - Genoa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Come scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Atalanta Genoa 4 0