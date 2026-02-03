Durante i Grammy Awards 2026 a Los Angeles, PETA ha criticato Sabrina Carpenter per aver portato in scena una colomba durante la sua performance. L’associazione animalista si è detta preoccupata per l’uso di animali in eventi di spettacolo, sottolineando che si tratta di pratiche che mettono a rischio il benessere degli animali. La cantante non ha commentato la polemica, mentre sui social sono cominciate le discussioni tra sostenitori e detrattori.

Sabrina Carpenter è stata critica da PETA per aver portato in scena una colomba durante la sua performance ai Grammy Awards 2026 a Los Angeles. L’organizzazione animalista ha espresso forti preoccupazioni sull’utilizzo di un animale vivo in un contesto mediatizzato, considerando l’atto un esempio di comportamento “infantile” e un’ingiusta esposizione di un animale per un evento di massa. La controversia è nata subito dopo lo spettacolo, con un comunicato ufficiale da parte della PETA, accompagnato da un’immagine della cantante con l’uccello in mano. L’episodio si inserisce in una più ampia discussione riguardante l’uso di animali o materiali derivati da essi in ambito artistico e mediatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grammy Awards, la PETA contro Sabrina Carpenter per la colomba e Lady Gaga per l’abito

Approfondimenti su Grammy Awards

Sabrina Carpenter ha sollevato molte polemiche durante i Grammy Awards.

La serata dei Grammy Awards 2026 si è trasformata in una passerella di stile con abiti vistosi e sorprendenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Grammy Awards

Argomenti discussi: Sabrina Carpenter e la colomba bianca ai Grammy Awards: secondo la Peta un'esibizione insensata e crudele; Sabrina Carpenter criticata dalla Peta per i Grammy; Sabrina Carpenter e la colomba bianca ai Grammy Awards | secondo la Peta un' esibizione insensata e crudele; La performance di Sabrina Carpenter ai Grammy 2026 condannata dalla PETA per Live Bird.

Grammy Awards, la PETA contro Sabrina Carpenter per la colomba e Lady Gaga per l'abitoLeggi su Sky TG24 l'articolo Grammy Awards, la PETA contro Sabrina Carpenter per la colomba e Lady Gaga per l'abito ... tg24.sky.it

Sabrina Carpenter e la colomba bianca ai Grammy Awards: secondo la Peta un'esibizione «insensata e crudele»La popstar americana ha cantanto tenendo tra le mani una colomba bianca. Una trovata che l'organizzazione mondiale per i diritti degli animali ha giudicato «insensata e crudele» ... vanityfair.it

Una foto che canta ai Grammy Awards 2026 : @brunomars @roses_are_rosie #DiscoradioRegram #ilritmodellatuacittà #apt #BrunoMars #Rosé - facebook.com facebook

Dal palco dei Grammy Awards 2026 la cantante Billie Eilish ha lanciato dal palco un messaggio contro l'Ice e il governo Trump: "Nessuno è illegale su una terra rubata". Il suo discorso, dopo aver ritirato il premio della canzone dell'anno per Wildflower, ha scat x.com