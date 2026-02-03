Governo | Schlein ' subalterno a Trump si può avere relazione senza abbassare la testa' **

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, non ha nascosto le sue critiche al governo. In un intervento a Roma, ha detto che l’esecutivo sembra molto subalterno a Trump e che si può mantenere un rapporto senza perdere la dignità. Schlein ha annunciato che chiederà chiarimenti su alcune questioni e ha sottolineato l’importanza di non perdere di vista le priorità. La politica italiana si prepara a un confronto acceso nelle prossime settimane.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Penso che chiederemo naturalmente conto di quello che sta emergendo, ma penso che non debba sfuggirci di testa la cosa più importante. Il problema per l'Italia oggi è la subalternità di questo governo e della sua presidente al presidente Trump, perché questa mancanza di credibilità poi la paga l'Italia. Le voglio fare un esempio: i dazi di Trump li pagano imprese e lavoratori italiani. E' possibile che questo governo non abbia messo in piedi una misura per sostenere le imprese e il lavoro davanti ai dazi? E' possibile che abbiano accettato a testa bassa di cancellare le tasse sulle multinazionali americane, che già erano troppo basse? È possibile che non abbiano fatto con un sussulto d'orgoglio quello che ha fatto Sanchez, e cioè dire di no al ricatto di alzare la spesa militare al 5%?". 🔗 Leggi su Iltempo.it

