Mobilità scuola e welfare | Tenuta servizi a rischio con i tagli del Governo

L'articolo analizza le conseguenze dei tagli del Governo sulla mobilità, la scuola e il welfare, evidenziando come la riduzione dei fondi, tra cui i 55 milioni versati come rimborso, possa compromettere la tenuta dei servizi pubblici. Nel 2026, si attende una significativa contrazione della spesa corrente, con impatti potenzialmente rilevanti sulla qualità e l'accessibilità di questi settori fondamentali.

"Versando nelle casse dello Stato 55 milioni come rimborso, nel 2026 dovremo fare i conti con una poderosa contrazione della spesa corrente. È un duro colpo, perché la cifra pesa in modo importante. Tenere tutto insieme non sarà facile. E se questo è il principale obiettivo raggiunto nel bilancio di previsione, se nei prossimi anni non ci sarà un intervento del governo e uno stop dei tagli agli enti locali, tanti servizi salteranno". Lo ha detto senza mezzi termini il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, nel ruolo di vicesindaco metrocittadino, a proposito del bilancio di previsione della Città Metropolitana 2026-2028 approvato in consiglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

