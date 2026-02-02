Il discorso di Billie Eilish Bad Bunny e Olivia Dean contro la violenza delle politiche anti-migranti del presidente Trump

Billie Eilish, insieme a Bad Bunny e Olivia Dean, ha preso posizione contro le politiche anti-migranti del presidente Trump. Dal palco di Los Angeles, la cantante ha detto: «Nessuno è illegale su una terra rubata», mentre ritirava il Grammy per la Canzone dell’Anno con “Wildflower”. La sua voce si è unita a quella di altri artisti che criticano le decisioni del governo americano su immigrazione e diritti umani.

«N essuno è illegale su una terra rubata»: così ha detto Billie Eilish dal palco di Los Angeles dopo aver ritirato il Grammy per la Canzone dell’Anno con Wildflower. La cantante si è schierata apertamente contro l’ ICE, in una presa di posizione che non è stata la prima e non sarà l’ultima. Nelle settimane passate, numerose personalità del mondo dello spettacolo – durante i   Golden Globe o al Sundance Festival – hanno espresso il proprio dissenso nei confronti dell’amministrazione Trump e delle azioni violente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Dopo Eilish, gli artisti che sono saliti sul palco hanno continuato a dare forza alla sua voce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

