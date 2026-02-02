Billie Eilish, insieme a Bad Bunny e Olivia Dean, ha preso posizione contro le politiche anti-migranti del presidente Trump. Dal palco di Los Angeles, la cantante ha detto: «Nessuno è illegale su una terra rubata», mentre ritirava il Grammy per la Canzone dell’Anno con “Wildflower”. La sua voce si è unita a quella di altri artisti che criticano le decisioni del governo americano su immigrazione e diritti umani.

«N essuno è illegale su una terra rubata»: così ha detto Billie Eilish dal palco di Los Angeles dopo aver ritirato il Grammy per la Canzone dell’Anno con Wildflower. La cantante si è schierata apertamente contro l’ ICE, in una presa di posizione che non è stata la prima e non sarà l’ultima. Nelle settimane passate, numerose personalità del mondo dello spettacolo – durante i Golden Globe o al Sundance Festival – hanno espresso il proprio dissenso nei confronti dell’amministrazione Trump e delle azioni violente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Dopo Eilish, gli artisti che sono saliti sul palco hanno continuato a dare forza alla sua voce. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il discorso di Billie Eilish, Bad Bunny e Olivia Dean contro la violenza delle politiche anti-migranti del presidente Trump

Approfondimenti su Trump Politiche

La notte dei Grammy 2026 ha portato molte sorprese.

I Grammy 2026 sono stati un’edizione da record.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Trump Politiche

Argomenti discussi: Billie Eilish, il discorso ai Grammy contro l'Ice di Trump: Nessuno è illegale su una terra rubata; Grammy, le star contro l’Ice. Trump: Inguardabili. Wildflower di Billie Eilish è la miglior canzone; Grammy 2026, il trionfo di Bad Bunny. 'Wildflower' di Billie Eilish canzone dell'anno; Grammy Awards 2026, album dell'anno a Bad Bunny, di Billie Eilish la canzone. I vincitori.

Billie Eilish, il discorso ai Grammy contro l'Ice di Trump: Nessuno è illegale su una terra rubataIl Grammy per la miglior canzone dell'anno è andato a Billie Eilish con Wildflower. La cantante ha lanciato dal palco un messaggio a favore delle persone immigrate, bersaglio del governo Trump. Nes ... repubblica.it

Il discorso di Billie Eilish ai Grammy contro l'Ice: «Nessuno è illegale su una terra rubata»(LaPresse) Billie Eilish ha vinto il premio come canzone dell'anno per Wildflower e ha sfruttato il momento per aggiungere la sua voce al coro di musicisti che criticano le autorità per l'immigrazio ... msn.com

Rosé e Billie Eilish interagiram com Lady Gaga durante o #GRAMMYs x.com

Corriere della Sera. . Billie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy Award con «Wildflower» canzone dell'anno. Mentre «Debì Tirar Màs Fotos» di Bad Bunny ha vinto come miglior album dell'anno, entrando nella storia (è il primo artista latin ad - facebook.com facebook