Golf Reed vince il Dubai Desert Classic Molinari e Pavan quasi impeccabili

Nel Dubai Desert Classic, Patrick Reed ha mantenuto un’ottima continuità nel gioco, gestendo con precisione il vantaggio accumulato nelle prime giornate. Molinari e Pavan hanno mostrato prestazioni solide, avvicinandosi alla perfezione in alcune fasi della competizione. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del circuito, offrendo ai golfisti l’opportunità di dimostrare le proprie capacità in un contesto internazionale di alto livello.

Ha gestito in maniera praticamente perfetta lo statunitense Patrick Reed il vantaggio accumulato al Dubai Desert Classic durante le prime 3 giornate di golf. Lo statunitense chiude a -14 sul totale con ben 4 colpi di vantaggio sulla 2ª posizione, ricoperta dal britannico Andy Sullivan, e un final round in 72 (par). Per Reed si tratta del 3º trofeo sul Dp World Tour e proprio qui, a Dubai, arrivò già 2º nel 2023 sfiorando la vittoria. Terza piazza per il francese Julien Guerrier e per lo spagnolo David Puig che chiudono la rassegna emiratina a -9. Ottima, se non sublime, la prestazione di Francesco Molinari e Andrea Pavan, due dei 6 italiani in campo questa settimana sui fairway del Dubai Creek Resort.

