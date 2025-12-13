Viale Europa motoseghe in azione per abbattere 50 alberi FdI | Sospendete le operazioni

Sono iniziati gli abbattimenti di 50 alberi in viale Europa, nell’Eur, suscitando polemiche nonostante la promessa del Comune di piantare 120 nuovi esemplari. Le operazioni, avvenute con motoseghe in azione, hanno sollevato critiche da parte di esponenti politici e cittadini, preoccupati per il patrimonio arboreo della zona.

© Romatoday.it - Viale Europa, motoseghe in azione per abbattere 50 alberi. FdI: "Sospendete le operazioni"

