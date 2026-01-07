Ansia per Menegon scomparso da giorni il paladino della lotta contro gli autovelox

Da giorni, Menegon, noto per il suo impegno contro gli autovelox, è scomparso. All'inizio, la famiglia aveva solo una lieve preoccupazione, ma con il passare del tempo la situazione è diventata una crescente ansia. Le autorità sono state allertate e si stanno attivando per rintracciarlo, mentre amici e conoscenti sperano in un suo ritorno sicuro.

Inizialmente quella dei familiari era una flebile preoccupazione, ma col trascorrere delle ore si è trasformata in paura. È dal 2 gennaio scorso che si sono perse le tracce di Antonio Menegon, ingegnere 78enne conosciuto come il "paladino della lotta agli autovelox". E ora, dopo la denuncia di scomparsa, sono partite le ricerche. A lanciare l'allarme era stato lo scorso fine settimana l'amico e collega Antonio Tognoni, responsabile del Centro Consumatori Italia di Rossano Veneto che l'aveva cercato per una consulenza. Ma il telefono ha continuato a squillare a vuoto. Fuori allo studio del professionista a Rosà, in provincia di Vicenza, ci sono ancora la sua auto e il suo furgone.

Antonio Menegon, scomparso il "paladino anti-autovelox". In casa chiavi, cellulare e pc acceso

Scomparso il "paladino anti-autovelox" Antonio Menegon - VICENZA I familiari dell'ingegner Antonio Menegon, 78enne di Tezze sul Brenta (Vicenza) e con studio a Rosà (Vicenza), hanno presentato nelle ultime ore una denuncia di scomparsa presso la stazione de ...

