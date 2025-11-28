Tenerife inglese 76enne scomparso dopo caduta da nave da crociera Marella Explorer 2 in navigazione motovedette ed elicotteri in azione – VIDEO
Le ricerche sono in corso da giovedì mattina, quando il 76enne è stato dichiarato disperso dall’equipaggio della Marella Explorer 2. Le guardie costiere spagnole hanno riferito di aver ricevuto l’allarme alle 9:48 ora locale: la nave si trovava a 16,5 miglia nautiche a nord-ovest di Punta Teno, lung. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
