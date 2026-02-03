Giudice rigetta la legittima difesa | il gioielliere di Grinzane ha sparato a rapinatori già in fuga

Il giudice ha respinto la richiesta di legittima difesa avanzata dal gioielliere Mario Roggero, che nel 2021 sparò ai due rapinatori fuggitivi. Roggero aveva aperto il fuoco dopo che i ladri avevano sfondato la vetrina del suo negozio, rubando gioielli e lasciando il negozio in caos. La corte ha stabilito che l’azione del 57enne non poteva essere considerata legittima, e ora rischia di dover rispondere di omicidio. La vicenda ha riacceso il dib

Il 28 aprile 2021, nel centro storico di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, Mario Roggero, 57enne gioielliere di professione, ha sparato due colpi di pistola che hanno ucciso due rapinatori che pochi minuti prima avevano sfondato la vetrina del suo negozio, portandosi via un considerevole quantitativo di gioielli. Gli spari sono stati esplosi mentre i due malviventi, già usciti dal locale, si preparavano a salire su un’auto parcheggiata poco distante. Il fatto è stato ricostruito nei dettagli dalla Corte di assise di appello, che ha emesso la sentenza definitiva il 3 dicembre 2025, condannando Roggero a 14 anni e 9 mesi di carcere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un gioielliere di Grinzane Cavour ha sparato e ucciso due rapinatori in fuga nel 2021, ma il tribunale ha stabilito che non era legittima difesa.

