Azione conclusa e nessun pericolo | perché al gioielliere di Grinzane Cavour non è stata riconosciuta la legittima difesa

Un gioielliere di Grinzane Cavour ha sparato e ucciso due rapinatori in fuga nel 2021, ma il tribunale ha stabilito che non era legittima difesa. L’uomo aveva inseguito i banditi, ma la sua versione non ha convinto i giudici e la sua azione è stata giudicata eccessiva.

Non può essere riconosciuta la legittima difesa al gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) che il 28 aprile 2021 inseguì e uccise due rapinatori in fuga. Sono le motivazioni della Corte di assise di appello di Torino per la sentenza con cui Mario Roggero è stato condannato, lo scorso 3 dicembre, a 14 anni e 9 mesi di reclusione per duplice omicidio. Secondo i giudici, al momento degli spari l’azione criminosa era “totalmente conclusa”, poiché i rapinatori “ erano già usciti dal negozio e si stavano apprestando ad allontanarsi salendo in auto”. In quella fase, viene sottolineato, né Roggero né i suoi familiari erano esposti a “un pericolo concreto di un’offesa”, elemento indispensabile per invocare la scriminante della legittima difesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

perché al gioielliere di Grinzane Cavour non è stata riconosciuta la legittima difesa

La giustizia ha messo le mani sugli immobili di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che due anni fa uccise due rapinatori in fuga.

