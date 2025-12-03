Parla a Torino il gioielliere condannato per l' omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour | Ho sparato per non morire

È prevista per oggi pomeriggio, 3 dicembre, la sentenza del processo di secondo grado a Mario Roggero. È il gioielliere di Grinzane Cavour, 72 anni, imputato di omicidio volontario plurimo e tentato omicidio per aver sparato a due rapinatori che avevano fatto irruzione nel suo negozio, il 28. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori a Grinzane Cavour: «Volevo salvare mia moglie, proteggere la mia famiglia» - Dopo la condanna in primo grado a 17 anni, Roggero parla per 27 minuti nel processo d'appello che si celebra a Torino: «Ho esploso i colpi per salvarmi la vita, non per uccidere ma per non essere ucci ... Lo riporta msn.com

Uccise 2 rapinatori, gioielliere invoca legittima difesa - Mario Roggero ha parlato ai giudici d'appello nel processo che lo vede imputato a Torino per l'uccisione di due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria a Grinzane Cavour (Cuneo), e il feri ... ansa.it scrive

Il gioielliere Roggero: “Ho sparato per difendere la mia famiglia. A 72 anni mi danno l’ergastolo” - In 27 minuti di dichiarazioni spontanee, l’imputato ripercorre le rapine subite e sostiene di aver agito per salvarsi durante il colpo del 2021 in cui morirono due banditi ... Riporta msn.com

Torino: per gioielliere Roggero fissata Cassazione 2/12, si discute su ricusazione - La Cassazione deciderà il 2 dicembre sulla richiesta di ricusare i giudici d'appello di Torino avanzata da Mario Ruggero, ma questo non ferma il processo davanti agli ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it