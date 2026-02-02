non solo salvini vannacci se la deve vedere pure con giubilei

Luca Zaia ha chiesto che Roberto Vannacci venga allontanato dalla Lega. Attilio Fontana ha definito Vannacci “un’anomalia”. Salvini si preoccupa: teme che possano esserci altre uscite dal partito. Zaia ha anche avvertito il leader della Lega, cercando di far capire che la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente.

Luca Zaia vorrebbe Roberto Vannacci fuori dalla Lega ( Attilio Fontana l’ha definito «un’anomalia» ) e per questo, come ha scritto Lettera43, avrebbe messo in guardia Matteo Salvini, già preoccupato per nuove possibili fuoriuscite dal Carroccio. L’ex generale però non se le deve vedere “solo” con i big del partito di via Bellerio, ma anche con Francesco Giubilei, fondatore del think thank Nazione Futura che ha appena depositato un atto di opposizione presso l’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) contro la domanda di registrazione del marchio Futuro Nazionale. Abbiamo depositato l’atto di opposizione formale al nome e al logo del movimento di Vannacci. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Matteo Salvini minimizza lo scontro con Vannacci, dicendo che lo vedono solo i giornalisti.

Matteo Salvini minimizza lo scontro con Vannacci, sostenendo che a lui interessa poco e che solo i giornalisti ne parlano.

LEGA DIVISA TRA SALVINI, VANNACCI E ZAIA | 26/01/2026

Salvini: C'è chi pensa solo alla poltrona. Sciocco chi esce dalla Lega: finisce nel nulla. Ma non mi riferisco a Vannacci; Salvini avvisa Vannacci e detta la linea, meno slogan e più pragmatismo; Salvini: 'Vannacci non è un problema per la Lega, solo passione giornalistica'; Salvini gela Vannacci: Fuori dal partito c'è solo il deserto.

Non solo Salvini, Vannacci se la deve vedere pure con GiubileiNon solo Salvini, Vannacci se la deve vedere pure con Giubilei per la somiglianza tra i simboli di Nazione Futura e Futuro Nazionale. lettera43.it

Vannacci va espulso dal partito, la pressione di Zaia su Salvini: Lega nel caosL’ipotesi di una scissione, per molti, appare come sempre più probabile, una questione di tempistiche. Vannacci, secondo diversi osservatori, punterebbe anzi a una rottura definitiva. A rendere tutto ... notizie.it

"Se la fondazione del partito di Vannacci rappresentasse realmente un colpo al partito di Salvini e a quello della Meloni sarebbe indubbiamente una buona cosa. Ma non pensiamo affatto che il generale rappresenti un'alternativa" L'editoriale della domenica d facebook

Per una volta tanto Salvini ha ragione. Fuori dalla Lega Vannacci non ha futuro. In Italia la politica sarà pure iperpersonalista e i partiti sempre più odiati. Ma negli ultimi 30 anni le scissioni non sono mai funzionate. Più dell'ennesimo micropartitino a breve dur x.com