' Giù la maschera! Viaggiatori dell’antichità' al Museo delle Navi Antiche di Pisa

Da pisatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo delle Navi Antiche di Pisa, i visitatori si preparano a un viaggio nel passato. Tra le imbarcazioni esposte, adulti e bambini scoprono le storie di marinai, soldati e mercanti che navigavano nell’antica Roma. La mostra invita a salire a bordo e a immergersi in un mondo di avventure e personaggi che hanno lasciato tracce nel tempo.

Siete pronti a salire a bordo e partire per un viaggio nel tempo? Al Museo delle Navi Antiche adulti e bambini diventeranno veri esploratori alla scoperta dei personaggi che viaggiavano sulle navi dell’antica Roma: marinai, soldati, mercanti, nobildonne. Ognuno con la sua storia da raccontare.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Un giorno da marinaio nell'antica Roma: visita guidata al Museo delle Navi Antiche

Scopri la vita di un marinaio nell'antica Roma attraverso una visita guidata al Museo delle Navi Antiche.

"Antichità parlanti, ascolta le pietre al Museo Lapidario"

Nel cuore di Verona si trova il Museo Lapidario, il più antico museo europeo dedicato alle antichità.

