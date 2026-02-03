' Giù la maschera! Viaggiatori dell’antichità' al Museo delle Navi Antiche di Pisa

Al Museo delle Navi Antiche di Pisa, i visitatori si preparano a un viaggio nel passato. Tra le imbarcazioni esposte, adulti e bambini scoprono le storie di marinai, soldati e mercanti che navigavano nell’antica Roma. La mostra invita a salire a bordo e a immergersi in un mondo di avventure e personaggi che hanno lasciato tracce nel tempo.

Siete pronti a salire a bordo e partire per un viaggio nel tempo? Al Museo delle Navi Antiche adulti e bambini diventeranno veri esploratori alla scoperta dei personaggi che viaggiavano sulle navi dell'antica Roma: marinai, soldati, mercanti, nobildonne. Ognuno con la sua storia da raccontare.

