Un giorno da marinaio nell’antica Roma | visita guidata al Museo delle Navi Antiche

Scopri la vita di un marinaio nell’antica Roma attraverso una visita guidata al Museo delle Navi Antiche. Esplora gli oggetti, le modalità di vita e il lavoro quotidiano a bordo delle imbarcazioni dell’epoca. Un percorso pensato per tutta la famiglia, che permette di comprendere meglio le abitudini e le sfide di chi navigava nei mari dell’antichità. Un’occasione per avvicinarsi alla storia in modo coinvolgente e istruttivo.

Avete mai pensato a come trascorreva la sua giornata un marinaio nell'antica Roma? Cosa indossava, cosa mangiava, quali oggetti portava con sé e che tipo di lavoro svolgeva a bordo?Al Museo delle Navi antiche vi aspetta una visita per tutta la famiglia che segue passo dopo passo la giornata tipo.

