Antichità parlanti ascolta le pietre al Museo Lapidario

Nel cuore di Verona si trova il Museo Lapidario, il più antico museo europeo dedicato alle antichità. Nato in un giardino che ricorda un teatro, ospita testimonianze scolpite nel tempo. Sebbene sia il più antico e ricco di storia, resta uno dei luoghi meno frequentati della città, offrendo un’opportunità di riscoperta delle pietre parlanti che raccontano il passato di Verona.

Nato in un giardino, come curioso ingresso adun teatro. È il più antico museo d'Europa, ma anche il meno visitato di Verona. Il suo fondatore le definiva "antichità parlanti". Raccoglie le tracce più antiche dei primi uomini che abitarono questi luoghi, prima di Etruschi e Romani. Qui vi si. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

