Giovanni Sarpietro e La bomba al cioccolato | quando l’amore scoppia nella notte e non è solo zucchero

Questa notte, a Milano, un concerto ha fatto scoppiare l’entusiasmo tra il pubblico. Giovanni Sarpietro ha presentato il suo nuovo singolo “La bomba al cioccolato”, una canzone che parla di un amore che esplode in modo improvviso, come una scintilla nella notte. La folla ha cantato e ballato, lasciando trasparire tutta la passione che il brano trasmette. È stato un momento intenso, semplice ma carico di emozione, che ha coinvolto tutti senza bisogno di parole complicate.

Ci sono canzoni che raccontano grandi storie d’amore con parole solenni. E poi ci sono canzoni che fanno una cosa ancora più difficile: prendono un dettaglio minuscolo, quotidiano, apparentemente banale — e lo trasformano in un simbolo universale. “La bomba al cioccolato” di Giovanni Sarpietro fa esattamente questo: racconta un incontro, una notte che si allunga, gli sguardi, i bicchieri di vino, e quel rifugio dolce e un po’ clandestino che spesso accompagna le chiacchiere fino a tardi: il cibo, i cornetti notturni, il “dolce da condividere” quando non vuoi che finisca. La bomba al cioccolato, infatti, non è una metafora astratta: è un gesto reale, un cornetto di notte che diventa la prova materiale di un’intimità che sta nascendo. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

