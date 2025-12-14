Oggi 14 dicembre San Giovanni della Croce | arde d’amore anche nella notte oscura

Oggi 14 dicembre si celebra San Giovanni della Croce, figura fondamentale del Carmelo e riformatore spirituale. Con Santa Teresa d’Avila, ha insegnato che anche nelle oscurità dell’anima l’amore può ardere intensamente, illuminando il cammino di fede e speranza. La sua vita e il suo insegnamento continuano a ispirare a mantenere viva la fiamma interiore anche nei momenti più difficili.

Riformatore del Carmelo insieme a santa Teresa d’Avila, San Giovanni della Croce ha mostrato come anche nella notte dell’anima si mantiene la fiamma viva dell’amore. Il 14 dicembre è la memoria liturgica di San Giovanni della Croce, grande mistico e riformatore dell’Ordine del Carmelo. Collaborò con santa Teresa d’Avila a questa importante opera di riforma. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Almanacco del 14 dicembre. Oggi si festeggia San Giovanni della Croce - Almanacco del 14 dicembre: dall'impresa di Amundsen al Polo Sud all'ingresso dell'Italia nell'ONU. infocilento.it

San Giovanni della Croce, 14 dicembre 2025/ Oggi si celebra il cofondatore dei Carmelitani Scalzi - San Giovanni della Croce è considerato uno dei più importanti poeti spagnoli, ma fu anche un grande mistico e cofondò l'Ordine dei Carmelitani Scalzi ... ilsussidiario.net

Si è tenuta oggi pomeriggio – sabato 13 dicembre - l’assemblea post-elettorale della Lega trevigiana al Bhr Hotel di Quinto, nel giorno stesso della nomina della nuova giunta regionale guidata dal neo-presidente Alberto Stefani. Nonostante il trionfo nella Mar - facebook.com facebook

© Lalucedimaria.it - Oggi 14 dicembre, San Giovanni della Croce: arde d’amore anche nella notte oscura

Messa 14 dicembre 2025 terza domenica di Avvento

Video Messa 14 dicembre 2025 terza domenica di Avvento Video Messa 14 dicembre 2025 terza domenica di Avvento