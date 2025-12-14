Oggi 14 dicembre San Giovanni della Croce | arde d’amore anche nella notte oscura
Oggi 14 dicembre si celebra San Giovanni della Croce, figura fondamentale del Carmelo e riformatore spirituale. Con Santa Teresa d’Avila, ha insegnato che anche nelle oscurità dell’anima l’amore può ardere intensamente, illuminando il cammino di fede e speranza. La sua vita e il suo insegnamento continuano a ispirare a mantenere viva la fiamma interiore anche nei momenti più difficili.
Riformatore del Carmelo insieme a santa Teresa d’Avila, San Giovanni della Croce ha mostrato come anche nella notte dell’anima si mantiene la fiamma viva dell’amore. Il 14 dicembre è la memoria liturgica di San Giovanni della Croce, grande mistico e riformatore dell’Ordine del Carmelo. Collaborò con santa Teresa d’Avila a questa importante opera di riforma. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it
