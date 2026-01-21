Al Lucca Summer Festival arriva Zucchero con il tour Overdose D’Amore Gold

Il Lucca Summer Festival annuncia la presenza di Zucchero, che torna nella città toscana con il suo tour “Overdose D’Amore Gold”. L’appuntamento, previsto nell’ambito dell’evento estivo, rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei più riconoscibili artisti italiani. La data si inserisce nel calendario della manifestazione, offrendo al pubblico un concerto di grande rilievo nel panorama musicale nazionale.

Lucca, 21 gennaio 2026 – Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari torna protagonista dell’estate live italiana e fa ritorno a Lucca con una nuova, straordinaria data del tour “ Overdose D’Amore Gold” nell’ambito del Lucca Summer Festival. L’appuntamento è il 16 luglio nello scenario unico e suggestivo delle mura storiche. La voce inconfondibile di Zucchero, il suo repertorio ricco di brani che hanno segnato intere generazioni e una carica scenica travolgente daranno vita a uno show di pura energia, rigorosamente dal vivo, pensato per esaltare il dialogo tra musica e luogo. Sul palco la fedele superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Monica Mz Carter (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati) e Oma Jali (backing vocals). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Zucchero torna in concerto al Lucca Summer Festival al palco delle MuraZucchero torna in concerto al Lucca Summer Festival, portando sul palco delle Mura il suo tour Overdose D’Amore Gold.

