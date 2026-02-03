Giovanni Galli dice alla Fiorentina che deve cambiare l’anima prima di tutto. L’ex portiere spiega che la squadra non può pensare alla retrocessione, ma serve un cambio di mentalità per tornare a essere competitiva.

Milan, la maledizione del 9 continua: da Mateta a Boniface, fino a Abraham e Morata. I precedenti Bayern Monaco, deciso il futuro di Upamecano: rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbi Giovanni Galli consiglia la Fiorentina: «Prima di tutto deve cambiare l’anima, chiaro che non siano da retrocessione ma.» Petardo Audero, il responsabile è più di un individuo: pronto il pugno duro di e per l’Inter! Milan, la maledizione del 9 continua: da Mateta a Boniface, fino a Abraham e Morata. I precedenti Infortunio Yildiz, piccolo sospiro di sollievo per la Juve: ma Spalletti lo preserva! Ecco come intende gestirlo! Audero racconta: «È stato come una martellata all’orecchio, poteva finire molto male! A chi ha lanciato il petardo vorrei dire una cosa» Bayern Monaco, deciso il futuro di Upamecano: rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbi Calciomercato, Kanté-En Nesyri e quell’intreccio in Arabia! Cosa sta succedendo in queste ore Premier League, chiusura di calciomercato col botto! Strand Larsen al Crystal Palace (e Mateta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giovanni Galli consiglia la Fiorentina: «Prima di tutto deve cambiare l’anima, chiaro che non siano da retrocessione ma…»

Approfondimenti su Giovanni Galli

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, commenta la situazione attuale della squadra, sottolineando che la salvezza rimane possibile ma richiede un cambio di rotta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Giovanni Galli

Firenze, si apre la mostra su Giovanni Galli all’Accademia delle Arti del DisegnoFirenze, 6 Febbraio 2025 - Il disegno come alfabeto espressivo per conoscere se stesso, dare eco alla più intima aspirazione di trasformazione del proprio Io. Con questa impronta autobiografica prende ... lanazione.it

Il Viaggio di Giovanni Galli nel Calcio e nella Salute: Storia, Successi e IspirazioneEsplora la carriera di Giovanni Galli, un portiere di calcio d'eccezione, e il suo impatto significativo sulla cultura del benessere nello sport. Scopri come le sue performance sul campo e il suo appr ... tuobenessere.it

"La Fiorentina in questi mesi è andata a scuola da tutte. Non abbiamo un'identità. Vanoli non ha fatto vedere nulla" Le parole di Giovanni Galli - facebook.com facebook

Giovanni Galli: “Scudetto il Milan deve farsi trovare pronto, ma Inter e Napoli sono avanti. Maignan…” x.com