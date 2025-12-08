Giovanni Galli sulla Fiorentina | Momento difficile ma credo che Paolo Vanoli debba fare una cosa
Giovanni Galli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul momento attuale della Fiorentina parlando anche del suo passato Ex portiere della Fiorentina e della Nazionale, Giovanni Galli conosce bene Firenze e l’ambiente viola. Ha vissuto sulla sua pelle una salvezza all’ultima giornata nella stagione 1977-78 e oggi, da osservatore attento, analizza la crisi profonda della squadra. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"#giovanni-galli" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Oggi e domani l'autore Giovanni Galli e Dungeoneer Games saranno a Imola Comics & Games! Non perdetevi l'occasione di scoprire Streben e le ultime pubblicazioni old school più apprezzate di sempre! Per tutte le info visitate la pagina dell'evento - https://li - facebook.com Vai su Facebook
Galli: "Fiorentina, serve un dirigente forte. Uno come Galliani, come erano Moggi o Sabatini" - Parla così Giovanni Galli, ex portiere dei viola, al Corriere della Sera,. Lo riporta tuttomercatoweb.com