Giovane uccisa a Napoli in corso le ricerche del fratello | ipotesi di una lite familiare

La polizia di Napoli sta cercando il fratello di Ilenia Musella, la ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata. Gli investigatori sospettano che possa esserci stata una lite familiare dietro l’omicidio. Sul caso stanno lavorando da vicino, ma ancora non ci sono arresti. La città si chiede cosa sia successo davvero quella notte.

Gli investigatori della Polizia di Stato sono sulle tracce del fratello di Ilenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata a Napoli. Il giovane si è reso irreperibile dopo il delitto. L'ipotesi attuale è che l'omicidio sia avvenuto durante una lite familiare.

