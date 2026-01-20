Esce per pescare nel canale ma scompare | in corso le ricerche di un giovane di Rovigo

Un giovane di Rovigo è scomparso dopo essere uscito per pescare nel canale del Passetto, tra Adria e Cavarzere. Da ieri pomeriggio, lunedì 19 gennaio, non si hanno più notizie di lui. Le autorità stanno conducendo le ricerche per rintracciarlo e fare luce sulla sua scomparsa.

Del giovane non si hanno più notizie da ieri pomeriggio, lunedì 19 gennaio, quando si sarebbe allontanato da casa con l’intenzione di trascorrere qualche ora a pescare nella zona del Passetto, tra Adria e Cavarzere.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Esce di casa per andare a lavoro e scompare: ricerche disperate in Italia per la giovane mamma Esce di casa e scompare nel nulla, ricerche disperate in Italia: “Aiutateci a trovarlo”Da ieri pomeriggio, Andrew Speranza, 25 anni di Lentini, è scomparso senza lasciare tracce. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Esce di notte per andare a pesca, cade nel vuoto e muore; Con gli sci sulla neve e con le bombole sotto un lago ghiacciato; Ministri, un tour nelle province: per la musica, per il pubblico; Mara Favro, l’archiviazione divide: in tribunale l’udienza che riapre ferite e interrogativi. Esce per pescare, non fa più rientro: un italiano sparisce nel nulla a Capo Verde - Le sue tracce si perdono su uno scoglio dell’isola di Sal, a Capo Verde, in una delle zone più suggestive ma anche più impervie dell’arcipelago. Da martedì 31 dicembre non si hanno più notizie di Pier ... giornalelavoce.it Esce di notte per andare a pesca, cade nel vuoto e muore - Tragica fine per Alain Cortellazzi di Lonato che è stato trovato stamattina ormai privo di vita lungo un sentiero della Rocca di Manerba. L’uomo è morto sul colpo ... giornaledibrescia.it ADRIA (RO). ESCE PER PESCARE E SCOMPARE, SI CERCA NEL FIUME UN 26ENNE Esce per andare a pesca, ventiseienne scomparso ad Adria. Ricerche in corso con i sommozzatori e i droni. L’attrezzatura ritrovata sotto un ponte. Il timore è che il giovan facebook Esce di notte per andare a pesca, cade nel vuoto e muore x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.