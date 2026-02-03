Giorno per giorno le speranze di medaglia per l’Italia

La lunga attesa sta per finire. Dopo anni di preparativi, tutto è pronto per l’inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Gli atleti sono già arrivati, le strutture sono pronte e l’attenzione si concentra sull’apertura che si terrà tra poche ore. Gli italiani sperano in medaglie e in momenti di grande sport, mentre il countdown ufficiale sta per partire.

La lunga attesa è quasi finita, dopo anni di preparativi tutto è pronto per l'inizio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Visto che, stavolta, giochiamo in casa, l'obiettivo della spedizione azzurra è molto ambizioso: ripetere quanto fatto a Tokyo e Parigi e portare a casa una medaglia ogni giorno. Visto il livello della concorrenza, non sarà affatto semplice riuscire nell'impresa ma ci sono comunque buone possibilità di raccogliere un numero di medaglie importante. Se nessuno ha a disposizione la palla di cristallo, vediamo, calendario alla mano, quali sono gli atleti azzurri da tenere d'occhio e quali sono le loro possibilità di salire sul podio.

