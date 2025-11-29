FoodBall al Mapei Stadium il progetto solidale contro lo spreco alimentare

Quifinanza.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mapei Stadium-Città del Tricolore, Caritas Reggiana, U.S. Sassuolo Calcio e A.C. Reggiana 1919 hanno avviato un progetto congiunto che unisce sport, sostenibilità e sostegno alle fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa si chiama FoodBall-È tempo di recupero e nasce con un obiettivo semplice e concreto: recuperare il cibo non consumato nelle aree hospitality dello stadio durante le partite casalinghe dei due club nel corso della stagione 2025-2026, per donarlo a Caritas Reggiana. Il progetto consente di trasformare le eccedenze alimentari in risorse utili, creando un collegamento diretto tra il mondo dello sport e la rete territoriale che ogni giorno assiste persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

foodball al mapei stadium il progetto solidale contro lo spreco alimentare

© Quifinanza.it - FoodBall, al Mapei Stadium il progetto solidale contro lo spreco alimentare

Argomenti simili trattati di recente

foodball mapei stadium progettoFoodBall, al Mapei Stadium il progetto solidale contro lo spreco alimentare - Reggiana 1919 hanno avviato un progetto congiunto che unisce sport, sostenibilità e sostegno alle fasce più fragili ... Riporta quifinanza.it

Il Mapei Stadium si rifà il look. Pronto un manto erboso al naturale - Un prato nuovo per il ‘nuovo’ Sassuolo che si riaffaccia alla massima serie dopo aver vinto il campionato cadetto. Scrive ilrestodelcarlino.it

Sassuolo, Carnevali: "Mapei Stadium un'eccellenza. Portiamo avanti l'input dato da Squinzi" - A Reggio Emilia è andata in scena questa sera la presentazione del libro "Mapei Stadium. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Foodball Mapei Stadium Progetto