foodball al mapei stadium il progetto solidale contro lo spreco alimentare

Mapei Stadium-Città del Tricolore, Caritas Reggiana, U.S. Sassuolo Calcio e A.C. Reggiana 1919 hanno avviato un progetto congiunto che unisce sport, sostenibilità e sostegno alle fasce più fragili della popolazione. L’iniziativa si chiama FoodBall-È tempo di recupero e nasce con un obiettivo semplice e concreto: recuperare il cibo non consumato nelle aree hospitality dello stadio durante le partite casalinghe dei due club nel corso della stagione 2025-2026, per donarlo a Caritas Reggiana. Il progetto consente di trasformare le eccedenze alimentari in risorse utili, creando un collegamento diretto tra il mondo dello sport e la rete territoriale che ogni giorno assiste persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

