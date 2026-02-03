Giornalista Rai aggredita dagli incappucciati durante il corteo di Askatasuna a Torino | le immagini trasmesse in tv

Durante il corteo di sabato a Torino, alcuni incappucciati si sono rivolti in modo aggressivo alla giornalista Rai Bianca Leonardi e al suo collega. Mentre trasmettevano le immagini in diretta, uno di loro le ha detto: “Levati dal caz*o, vai via”. L’episodio si è verificato durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

"Levati dal caz*o, vai via". Così alcuni incappucciati, durante la manifestazione di sabato 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, si sono rivolti alla giornalista Rai Bianca Leonardi e all'operatore che era con lei. La donna è inviata del programma di Rai 3 FarWest.

