Silvana Armani sfila per la prima volta a Parigi chi è la nipote di re Giorgio

Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Haute Couture. La nipote del famoso stilista ha presentato la nuova linea Armani Privé, portando avanti il nome di famiglia con un tocco personale. Dopo oltre 40 anni di collaborazione al fianco dello zio, ora si prende la scena da sola, mentre le collezioni maschili restano affidate a Leo Dell’Orco. La sfilata ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, segnando un nuovo capitolo per la maison Armani.

La nuova Armani Privé ha debuttato a Parigi e dietro la collezione Haute Couture c’è Silvana Armani, la nipote di Re Giorgio Armani, che è stata al suo fianco nella creazione delle linee donna per oltre 40 anni e ora si trova a guidarle, mentre le collezioni maschili sono affidate a Leo Dell’Orco. «A casa era lo zio, al lavoro lo chiamavo il signor Armani, come tutti», ha spiegato ricordando il suo rapporto con Giorgio. E ieri gli insegnamenti del signor Armani si sono visti tutti: a Parigi ha sfilato una collezione in pieno stile Armani, con un tocco di giada, la tonalità a cui Silvana si è ispirata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Silvana Armani presenta la sua prima collezione di alta moda a Parigi, portando un vento diverso tra le sfilate di questa stagione.

