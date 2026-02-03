giocherà in fondo alla Serie C

Il giovane portiere Louis Thomas Buffon ha deciso di lasciare la Serie A e scendere in Serie C. Dopo aver giocato nel Torino, il 2007 nato ha scelto di fare un passo indietro per cercare più spazio e continuità. La sua decisione sorprende molti, ma lui spiega di voler crescere e tornare più forte. La sua esperienza può fare la differenza nel campionato di terza serie.

2026-02-02 17:36:00 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Louis Thomas Buffon (Torino, 2007) ha deciso di fare due passi indietro. e poi, colpisci tre davanti. Il figlio di “Gigi”, nazionale under 19 con la Repubblica Ceca ha deciso di lasciare il Pisa (Serie A) in cerca di tempo per giocare: Ha giocato appena cinque partite (51?) con la prima squadra in questa stagione. La saga continua: il figlio di Buffon esordisce in Primavera 2 con un gol luigi Giocherà il resto della stagione in prestito al Pontedera cosa sta succedendo ultimo in Serie C (terzo). “Nel marzo 2025 ha fatto il suo debutto professionistico all’età di 17 anni.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Louis Thomas Buffon

Gigi Buffon si congeda dal Pisa e dalla Serie A, ma questa volta a salutare è il figlio Louis, che passa in Serie C.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

HO PERSO IL MONDO SU MINECRAFT VANILLA CON I VECCHI WGF!

Ultime notizie su Louis Thomas Buffon

Argomenti discussi: Cristiano Ronaldo protesta contro il fondo Pif: non vuole più scendere in campo; Clamoroso in Arabia Saudita: il mercato dell'Al Nassr non decolla e Ronaldo si rifiuta di giocare; Cristiano Ronaldo rifiuta di giocare con l’Al Nassr: clamorosa protesta per colpa di Benzema; Formazioni ufficiali Fiorentina-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Fabbian, Solomon, Harrison, Brescianini, Gaetano e Kilicsoy.

Verre, dopo il Palermo, ha scelto di ripartire dalla Serie C: giocherà nel Perugia, impegnato nella lotta salvezza nel girone B - facebook.com facebook

Conte è un continuo lamento. L'Inter è senza Barella, Dumfries, Calhanoglu e Carlos Augusto. Frattesi "venduto". Chivu non si lamenta mai. Mai. Mai. E giocherà da qui a fine stagione solo Serie A e Coppa Italia. #FCIM x.com