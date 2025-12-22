Serie A Milan-Como non si giocherà a Perth

La partita Milan-Como non si giocherà più a Perth, in Australia. Lo si apprende da ambienti vicini alla Lega di A. Il match, inizialmente previsto per il prossimo 8 febbraio, da tempo aveva destato forti polemiche, divenendo un vero e proprio caso politico. A far saltare il progetto sarebbero state le ulteriori condizioni ritenute inaccettabili, poste dalla Afc, la Federcalcio asiatica, che aveva già preteso la nomina di arbitri australiani.

Serie A - Milan-Como, niente Perth, si gioca a San Siro?

