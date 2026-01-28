Buffon saluta il Pisa e la Serie A | il figlio di Gigi va in Serie C! Ecco in quale squadra giocherà

Gigi Buffon si congeda dal Pisa e dalla Serie A, ma questa volta a salutare è il figlio Louis, che passa in Serie C. Il giovane attaccante, nato nel 2007, lascia temporaneamente la Torre Pendente per un’esperienza diversa. È stato lui stesso a comunicare la sua decisione, pronta a mettersi alla prova in una nuova squadra.

Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo al futuro di Louis Thomas Buffon, figlio di Gigi Buffon, e al suo possibile trasferimento al Pisa.

Louis Buffon, figlio di Gigi, potrebbe trasferirsi dal Pisa alla Juve Stabia a gennaio.

Argomenti discussi: Il Pisa verso la conclusione del mercato: nerazzurri a caccia di un attaccante e un esterno; Calciomercato: Per Lucca si aspetta ancora. Loyola saluta l'Independiente con un post. Bonfanti vicino allo Spezia.

Pisa, Louis Buffon si trasferisce in prestito al PontederaLouis Buffon è pronto per una nuova avventura. L’attaccante si trasferirà in prestito al Pontedera, in Serie C. Il figlio d’arte ha esordito in Serie A nella stagione in corso. Il classe 2007 è sceso ... gianlucadimarzio.com

Pisa, largo ai giovani: Buffon la stella insieme a Lorran e VuralLe due triplette in una settimana del figlio d’arte Buffon con l’Under 19 della Repubblica Ceca sono il manifesto della mentalità europea del Pisa in termini di fiducia nei giovani. Solo Liverpool, ... gazzetta.it

