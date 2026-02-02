Entra Hiljemark esce Gilardino | cambio tra ex rosanero sulla panchina del Pisa

Il Pisa cambia allenatore. Alberto Gilardino lascia la panchina e al suo posto arriva Oscar Hiljemark. La decisione arriva dopo una serie di risultati deludenti e segna un nuovo inizio per la squadra toscana, ancora strettamente legata al passato rosanero.

Il club toscano, guidato in A lo scorso anno da Pippo Inzaghi, ha scelto lo svedese dopo l'esonero dell'italiano. I due furono compagni nel Palermo nella stagione 2015-2016 Da un ex Palermo a un altro. Il dopo Pippo Inzaghi al Pisa continua a essere a tinte rosanero. Il club toscano, dopo aver esonerato Alberto Gilardino, ora attende Oscar Hiljemark. L'ex centrocampista, 33 anni, ha già detto “sì” ai nerazzurri, ma dovrà liberarsi dall'Elfsborg, squadra dove ha iniziato la sua carriera calcistica. Hiljemark ha ben figurato in Sicilia, chiudendo la prima stagione nel 2015-2016 con 4 gol in 38 presenze e, ironia della sorte, giocando proprio con Gilardino come compagno.🔗 Leggi su Palermotoday.it

La Pisa SC ha trovato il nuovo allenatore.

Il Pisa ha deciso di puntare su Andreas Hiljemark come nuovo allenatore.

