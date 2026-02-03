Giani critica la rettrice che parla di problemi degli affitti | Fa politica

Eugenio Giani ha preso di mira la rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, criticandola per aver parlato di problemi degli affitti. Il presidente della Toscana sostiene che si stia facendo portavoce di questioni politiche invece di concentrarsi sui compiti istituzionali. La polemica si accende mentre i problemi legati agli affitti studenteschi continuano a dividere le istituzioni e l’università.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha criticato la rettrice dell'Università di Firenze, Alessandra Petrucci, accusandola di fare politica invece di occuparsi del ruolo istituzionale. La rettrice aveva denunciato il crescente costo degli affitti per gli studenti universitari, un problema che colpisce fortemente la possibilità di scegliere Firenze come città universitaria. In un'intervista, Petrucci aveva sottolineato che l'abitazione è ormai insostenibile per gli studenti, con un aumento dei prezzi dovuto soprattutto alla presenza di alloggi brevi e alla pressione turistica. Ha inoltre indicato che l'Ateneo è impegnato a cercare soluzioni, anche con l'aiuto del Piano Nazionale di Rigenerazione Urbano, ma riconosce che il problema supera l'ambito istituzionale.

